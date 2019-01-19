İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Terör örgütünün azmettiricisi yakalandı

Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin adresini tespit eden polis, operasyon kararı aldı. 16 Ocak'ta düzenlenen operasyonda E.D. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli E.D.'nin yapılan detaylı sorgulamasında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından arandığı belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.D. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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