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  • Son Güncelleme: 19.01.2019 11:48

İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Terör örgütünün azmettiricisi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yaptığı çalışmalarda örgüt adına yapılan birçok eylemin azmettiricisi olduğu tespit edilen şüpheli yakalandı.

Terör örgütünün azmettiricisi yakalandı

Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin adresini tespit eden polis, operasyon kararı aldı. 16 Ocak'ta düzenlenen operasyonda E.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli E.D.'nin yapılan detaylı sorgulamasında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.D. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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