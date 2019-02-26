

Türk siyasetine damga vuran isimlerden biri olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 65. doğum günü için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir mesaj yayınladı.

Twitter hesabından mesajı paylaşan Bakan Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletine hizmet dolu, hayırlı, bereketli, huzurlu nice seneler diliyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Albayrak, #CumhurunBaşkanı65Yaşında" mesajıyla bir video da paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK İLGİ

Bakan Albayrak'ın paylaşımına sosyal medya kullanıcıları büyük ilgi gösterdi. İşte Bakan Albayrak'ın paylaştığı o özel video...

