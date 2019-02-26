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  • 26.02.2019 11:11
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 11:11

Bakan Albayrak'tan Başkan Erdoğan'ın ne özel paylaşım

Hazine ve Maliye Bakanı , resmi Twitter hesabın üzerinden Başkan Erdoğan'ın için bir mesaj paylaştı. Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletine hizmet dolu, hayırlı, bereketli, huzurlu nice seneler diliyoruz." dedi. Albayrak'ın #CumhurunBaşkanı65Yaşında' etiketi ile paylaştığı video büyük beğeni topladı.


Türk siyasetine damga vuran isimlerden biri olan Başkan 'ın 65. için Hazine ve Maliye Bakanı bir mesaj yayınladı.

Twitter hesabından mesajı paylaşan Bakan Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletine hizmet dolu, hayırlı, bereketli, huzurlu nice seneler diliyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Albayrak, #CumhurunBaşkanı65Yaşında" mesajıyla bir video da paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK İLGİ
Bakan Albayrak'ın paylaşımına sosyal medya kullanıcıları büyük ilgi gösterdi. İşte Bakan Albayrak'ın paylaştığı o özel video...

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