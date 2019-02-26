Şırnak İl Müdürlüğü'ne bağlı arıza onarım ve bakım ekipleri, son olarak karla kaplı dağlık bölgede olası tehlikelere aldırış etmeden 5 saat yürüdü ve Karaçalı Askeri Üs Bölgesi'nin kopan enerji nakil hattını yeniledi.