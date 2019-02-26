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  • Son Güncelleme: 26.02.2019 10:48

Elektrik ekipleri sınır güvenliği için iş başında! Komando leri eşlik etti

Elektrik dağıtım ekipleri, Türkiye-Irak sınırındaki askeri üs bölgelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan arızaları gidermek ve buralara kesintisiz vermek için yoğun çaba gösteriyor.

Şırnak İl Müdürlüğü'ne bağlı arıza onarım ve bakım ekipleri, son olarak karla kaplı dağlık bölgede olası tehlikelere aldırış etmeden 5 saat yürüdü ve Karaçalı Askeri Üs Bölgesi'nin kopan enerji nakil hattını yeniledi.

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