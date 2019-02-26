Şırnak İl Müdürlüğü'ne bağlı arıza onarım ve bakım ekipleri, son olarak karla kaplı dağlık bölgede olası tehlikelere aldırış etmeden 5 saat yürüdü ve Karaçalı Askeri Üs Bölgesi'nin kopan enerji nakil hattını yeniledi.
Şırnak İl Müdürlüğü'ne bağlı arıza onarım ve bakım ekipleri, son olarak karla kaplı dağlık bölgede olası tehlikelere aldırış etmeden 5 saat yürüdü ve Karaçalı Askeri Üs Bölgesi'nin kopan enerji nakil hattını yeniledi.
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