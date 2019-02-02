İstanbul'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet'in yaptığı ortak operasyonda terör örgütü üyesi olmak ve terörist eylemlerde bulunmaktan aranan DHKP-C militanı Hatice Ruken Kılıç yakalanarak gözaltına alındı.





İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan 'Aranan Teröristler listesinde "Mavi Liste"'de yer alan Kılıç, 2015 yılında Sarıyer'deki ABD Başkonsolosluğu'na silahlı eylem düzenlemekten ve terör örgütü üyeliğinden aranıyordu.