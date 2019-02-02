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  • Son Güncelleme: 02.02.2019 17:29

Son dakika: Mavi kategoride aranan terörist 'da yakalandı

Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu , 'da yakalandı

Mavi kategoride aranan terörist yakalandı

'da Milli İstihbarat Teşkilatı () ve Emniyet'in yaptığı ortak operasyonda terör örgütü üyesi olmak ve terörist eylemlerde bulunmaktan aranan DHKP-C militanı yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan 'Aranan Teröristler listesinde "Mavi Liste"'de yer alan Kılıç, 2015 yılında Sarıyer'deki ABD Başkonsolosluğu'na silahlı eylem düzenlemekten ve terör örgütü üyeliğinden aranıyordu.

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