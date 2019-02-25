Mersin İl Seçim Kurulu, İYİ Parti'den adaylık başvurusu geç yapıldığı için kabul edilmeyince Demokrat Parti'den aday olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığını kabul etmedi. Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek.

ADAY OLAMADI

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti adayı Burhanettin Kocamaz'ın evrakının, İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurunun sona erdiği saat olan 17.00'den 25 dakika sonra verilince aday olamadı. Bunun üzerine yapılan görüşmeler sonucu Demokrat Parti, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Pınar İvenç'in adaylığını çekerek Burhanettin Kocamaz'ı Demokrat Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdi. Ancak bazı kişiler, Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz etti. Mersin İl Seçim Kurulu, bugün sabah yapılan 5 ayrı itirazı değerlendirmek üzere toplandı. Toplantı sonucu, Mersin İl Seçim Kurulu, itirazı haklı bularak, Kocamaz'ın aday olamayacağını kararlaştırdı.

SON KARARI YSK VERECEK

Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek. Bu karar üzerine adliye önünde bekleyen partililer, yaşanan gelişmelere tepki gösterdi.

PINAR İVENÇ KENDİSİNİ FEDA ETMİŞTİ

Pınar İvenç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın, Demokrat Parti'den aday olmasının ardından adaylıktan çekilmişti. İvenç, "Burhanettin bey, Mersin'e yıllardır hizmet ediyor. Partinin bu yönde bir talebi oldu. Ben de partim ve memleketim adına verilen karara saygı duyarak adaylıktan çekildim. Sonuçta aynı siyasi partide, aynı çatı altında ülkemiz için mücadele edeceğiz" demişti.