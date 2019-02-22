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  • Son Güncelleme: 22.02.2019 12:23

, için kendini feda etti! Peki Kocamaz aday olabilecek mi?

İyi Parti'ten aday gösterilemeyen Başkanı , Demokrat Parti'den aday oldu. Burhanettin Kocamaz'ın DP'ye katılmasının ardından , adaylıktan çekildi. Peki Burhanettin Kocamaz aday olabilecek mi? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı...

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın, Demokrat Parti'den aday olmasının ardından adaylıktan çekilen Pınar İvenç, "Burhanettin bey, Mersin'e yıllardır hizmet ediyor. Partinin bu yönde bir talebi oldu. Ben de partim ve memleketim adına verilen karara saygı duyarak adaylıktan çekildim. Sonuçta aynı siyasi partide, aynı çatı altında ülkemiz için mücadele edeceğiz" dedi. Bu gelişmelerin ardından Yüksek Seçim Kurulu'na çevirildi. Partililer, "Burhanettin Kocamaz aday olabilecek mi?" sorusunun cevabını bekliyor...

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