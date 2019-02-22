İyi Parti'te, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz nedeniyle başlayan kriz, iç savaşa dönüştü. Mersin İl Başkanlığı heyetinin aday listelerini zamanında teslim etmemesi üzerine, Yüksek Seçim Kurulu, Kocamaz'ın adaylığını kabul etmemiş, bu durum İyi Parti'de büyük kriz yaratmıştı. Mersin'de adaysız kalan ve öfkeden deliye dönen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il yönetimini görevden almıştı.

HAİNİ BULMA GÖREVİ VERDİ

Akşener, 'hain'in kim olduğunu açıklama görevini kendisine en yakın isimlerden, İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'e verdi. Emir üzerine harekete geçen Çelik, önce Koray Aydın'ın 24 Haziran seçimlerindeki afişini sosyal medya hesabından paylaştı. Çelik afişte, Akşener'in fotoğrafının Aydın'ın altında yer almasını eleştirdi. Paylaşımının altında Aydın için ''Kibir mi? Kompleks mi? Algı oluşturmak mı? Saygısızlık mı veya başka bir şey mi? Adını siz koyun...'' ifadelerini kullandı. Bu zehir zemberek mesajın ardından, sahibi olduğu Yeniçağ gazetesini devreye soktu.

'DERHAL İSTİFA ETMELİ'

Çelik'in talimatı üzerine gazete yazarlarından Orhan Uğuroğlu, Akşener'in mesajını kaleme aldı. Uğuroğlu yazısında söz konusu 'ihanet'ten Koray Aydın'ın sorumlu olduğunu yazdı: ''İhanet' dediğiniz Mersin skandalının tek sorumlusu vardır o da Genel Başkan Yardımcınız ve İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'dır.'' Uğuroğlu yazısını, ''Hemen istifa etmesi ya da görevden alınması gerekir ki açık ve net söyleyeyim, parti teşkilatlarındaki dağınıklık da ortadan kalkacaktır'' diye sürdürdü.

TEŞKİLAT AK PARTİ'YE GEÇTİ

Öte yandan CHP'de olduğu gibi İyi Parti'de de 31 Mart seçimleri için açıklanan aday listelerine tepkiler büyüyor. Son olarak Şırnak'ta, İyi Parti İl Başkanı Hasan Tatar, Belediye Başkan Adayı Hacı Özer'le 7 ilçenin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu toplam 874 kişi, partilerinden istifa ederek, AK Parti'ye geçti.

SEBEP HDP'YLE İTTİFAK

Meral Akşener'e ''FETÖ tarafından destekleniyor'' diyen Koray Aydın, daha sonra birlikte İyi Parti'i kurdu ve teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan yardımcılığını üstlendi. Mersin adayı Burhanettin Kocamaz'ın evraklarını kasten geç teslim ederek partiye ihanet etmekle suçlanan Aydın'ın, HDP'yle ittifaka karşı çıktığı için safdışı edilmek istendiği ileri sürülüyor.

KİBİRLİ VE KOMPLEKSLİ

Koray Aydın'ın 2018 seçimlerindeki pankartını gündeme getiren İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, Akşener'in fotoğrafının alt kısma konulmasından hareketle, ''Kibir mi? Kompleks mi? Algı oluşturmak mı? Saygısızlık mı veya başka bir şey mi? Adını siz koyun'' dedi.