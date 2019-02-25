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İşte geniş bir katılım olan Tokat mitinginde önemli açıklamalarda bulunan Başkan'ın sözlerinden öne çıkanlar;

Tokat'a ne zaman geldiysem beni çok iyi karşıladınız, çok güzel ağırladınız. Tokatlılar olarak her seferinde bu kardeşinizi bağrınıza bastınız. Kara kara kazanlar, sarı kağıt yazanlar, cennet yüzü görmesin aramızı bozanlar. Tıpkı bu Tokat türküsünde olduğu gibi tam 17 yıldır kimseyi aramıza sokmadınız. Aşkınız için, vefanız için desteğiniz, hayır dualarınız için teşekkürlerimi sunuyorum. 24 Haziran'da bu davaya ve elbette Cumhur İttifakı'na çok güçlü bir şekilde destek olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum.



EKONOMİDE OYUNU BOZMAK İÇİN OYUNUZU İSTİYORUZ

Şimdi önümüzde yeni bir imtihan var 31 Mart'ta yine sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Oyunu bozmak için Tokatlı kardeşlerimizden oy istiyoruz. Suriye'deki oyunu, ekonomideki oyunu bozmak için sandıkta sizlerin oyunu istiyoruz. Geleceğimiz için daha aydınlık daha müreffeh yarınlar için 31 Mart'ta bir kez daha Tokat'ın desteğini bekliyoruz.



31 MART İNŞALLAH TÜM MAZLUMLARIN GÜR BİR SESİ OLSUN

31 Mart inşallah şimdiden aziz milletimiz için, Tokat için hayırlara vesile olsun. Bugün 17. ildeyim, ilçeleri saymıyorum. Ve devam ediyorum. 31 Mart inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin habercisi olsun. Tüm ülkede gönül belediyeciliğinin müjdecisi olsun. Milletimizle birlikte dünyanın tüm mazlum halkları için verilmiş gür bir mesaj olsun. Tokatlı kardeşlerimin talep ve istekleri Ankara'daki bürokrasi dehlizleri arasında kaybolup gitti. Ta ki AK Parti iktidarlarına kadar. İller arasında öz, üvey ayrımı yapan zihniyeti de, vatandaşlar arasında makbul, makbul olmayan ayrımını rafa kaldırdık.