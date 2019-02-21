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  • Son Güncelleme: 21.02.2019 10:42

İyi Parti'den aday olamayan 'den aday oldu

İYİ Parti'nin 'de 'ı aday gösterememesi sonrasında formül bulundu. Burhanettin Kocamaz, 'den aday oldu.

İP'ten aday olamamıştı! İşte yeni partisi

İl Başkanı Tural Kadızade, şu an itibariyle partilerinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayının olduğunu bildirdi.

Kadızade, yaptığı açıklamada, Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili sürecin tamamlandığını söyledi.

Gerekli sürecin yapıldığını aktaran Kadızade, "Burhanettin Kocamaz şu an itibariyle Demokrat Partinin adayıdır. Hayırlı olsun." dedi.

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