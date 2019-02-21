Demokrat Parti Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, şu an itibariyle partilerinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Burhanettin Kocamaz olduğunu bildirdi.
Kadızade, yaptığı açıklamada, Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili sürecin tamamlandığını söyledi.
Gerekli sürecin yapıldığını aktaran Kadızade, "Burhanettin Kocamaz şu an itibariyle Demokrat Partinin adayıdır. Hayırlı olsun." dedi.
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