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İP'li Burhanettin Kocamaz 'den Mersin adayı oldu

İYİ Parti, Mersin adayı Kocamaz’ı, seçim kuruluna zamanında bildiremedi. ’ye rica etti. Pınar İvenç, yerini transfer adaya verdi.

Böyle İYİ mi?
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti adayı Burhanettin Kocamaz'ın evrakının İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurunun sona erdiği saat olan 17.00'den 25 dakika sonra verilmesi krizi tetikledi. Aday olamayan Kocamaz, Demokrat Parti Genel Başkan Gültekin Uysal'ı ziyaret etti. Taraflar ne yapılabileceğini gözden geçirdi. 'nin Başkan adayı emlak müşaviri Pınar İvenç, kendisine yapılan teklife "Evet" dedi. Mezitli adayı olmakla yetindi. Kocamaz, dün de DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade ile birlikte Mersin Adliyesi'nde İl Seçim Kurulu'na DP'den aday olduğunu gösteren belgeleri teslim etti. Pınar İvenç ise Mezitli Belediye Başkanlığı için adaylık belgelerini ilçe seçim kuruluna verdi. DP Genel Başkanı Uysal, daha önce de 'den aday gösterilmeyen Bodrum Belediye Başkanı 'u kabul edip Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday göstermişti.



İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "İhanete uğradık" dedi, Kocamaz'ı, DP'ye emanet etti.



Yerini Kocamaz'a bırakan emlak müşaviri Pınar İvenç, Mezitli adayı oldu.

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