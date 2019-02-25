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  • 25.02.2019 16:34
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 16:35

'den 'ne destek! 'da adaylarını geri çekti

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı , 'da 'nin desteklemek için adaylarını geri çekti. Başkan Erdoğan, "Kandil'le iş tutanlarla CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi iş tutuyor. Bunlar kıyamet alameti." diyerek tepki göstermişti.

HDP'nin, İl Seçim Kurulu'na, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak bildirdiği Hidayet Enmek, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, parti olarak 31 Mart'taki yerel seçimlerde strateji değişikliğine gittiklerini belirtti.

"TOPLUMSAL MUHALEFETE GÜÇ VE ANLAM KATMAK İSTİYORUZ"
'da oluşan toplumsal muhalefete destek sunacaklarını dile getiren Enmek, "Özelikle Şanlıurfa halkının umudunu büyütmek ve geliştirmek adına toplumsal muhalefete güç ve anlam katmak istiyoruz. Şanlıurfa'da toplumun desteğini gören 'ye biz de parti olarak destek sunacağımızı duyuruyoruz. Karaköprü Belediye Başkan Adayımız Rıdvan Yavuz, Eyyübiye Belediye Başkan Adayımız Mahmut Memitanlı, Haliliye Belediye Başkan Adayımız Mehmet Şerif Bendaş ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, ben , Şanlıurfa halkı için, Şanlıurfa'nın kazanması için Sabahattin Cevheri lehine adaylıktan çekiliyoruz." dedi.

SAADET PARTİ ADAYLARINI DESTEKLEYECEKLER
Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz yaptığı açıklamada, 'nin büyükşehir ve merkez ilçelerde, Saadet Partili adayları destekleyeceğini söyledi.

HDP'YE TEŞEKKÜR ETTİ
Yanmaz, adaylarına desteklerinden dolayı HDP'ye teşekkür etti.
Saadet Partisi; Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Sabahattin Cevheri'yi, Eyyübiye Belediye Başkanlığı'na Halil Yiğit'i, Haliliye Belediye Başkanlığı'na Mustafa Hekimoğlu'nu, Karaköprü Belediye Başkanlığı'na da Essum Aslan'ı aday göstermişti.

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