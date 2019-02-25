"TOPLUMSAL MUHALEFETE GÜÇ VE ANLAM KATMAK İSTİYORUZ"
Şanlıurfa'da oluşan toplumsal muhalefete destek sunacaklarını dile getiren Enmek, "Özelikle Şanlıurfa halkının umudunu büyütmek ve geliştirmek adına toplumsal muhalefete güç ve anlam katmak istiyoruz. Şanlıurfa'da toplumun desteğini gören Sabahattin Cevheri'ye biz de parti olarak destek sunacağımızı duyuruyoruz. Karaköprü Belediye Başkan Adayımız Rıdvan Yavuz, Eyyübiye Belediye Başkan Adayımız Mahmut Memitanlı, Haliliye Belediye Başkan Adayımız Mehmet Şerif Bendaş ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, ben Hidayet Enmek, Şanlıurfa halkı için, Şanlıurfa'nın kazanması için Sabahattin Cevheri lehine adaylıktan çekiliyoruz." dedi.
SAADET PARTİ ADAYLARINI DESTEKLEYECEKLER
Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz yaptığı açıklamada, HDP'nin büyükşehir ve merkez ilçelerde, Saadet Partili adayları destekleyeceğini söyledi.
HDP'YE TEŞEKKÜR ETTİ
Yanmaz, adaylarına desteklerinden dolayı HDP'ye teşekkür etti.
Saadet Partisi; Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Sabahattin Cevheri'yi, Eyyübiye Belediye Başkanlığı'na Halil Yiğit'i, Haliliye Belediye Başkanlığı'na Mustafa Hekimoğlu'nu, Karaköprü Belediye Başkanlığı'na da Essum Aslan'ı aday göstermişti.
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