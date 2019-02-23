MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'dan, 12 Eylül darbe döneminin askeri savcısı olan ve ülkücülere işkence eden Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer ile fotoğraf çektiren CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'a sert tepki geldi. Yıldırım, "Kanıma dokunuyor." diye konuştu.

"SOYER'İ SAVUNANLAR ÜLKÜCÜ OLAMAZ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ülkücülere işkence eden ve Merhum Alparslan Türkeş'i idamla yargılayan Nurettin Soyer'i savunanların ülkücü olamayacağını söyledi.

"KANIMA DOKUNUYOR"

Yıldırım, milliyetçi olduğunu iddia eden CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer'le yanyana resim çektirmesinin kanına dokunduğunu söyleyerek Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.