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  • Son Güncelleme: 23.02.2019 10:53

Genel Başkan Yardımcısı 'dan ile fotoğraf çektiren 'a sert tepki

Genel Başkan Yardımcısı , işkenceci 'in oğlu ile kolkola resim çektiren 'a "Kanıma dokunuyor." diyerek tepki gösterdi. Ayrıca Yıldırım, "Soyer'i savunanlar ülkücü olamaz." dedi.

Genel Başkan Yardımcısı 'dan, 12 Eylül darbe döneminin askeri savcısı olan ve ülkücülere işkence eden 'in oğlu ile fotoğraf çektiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı 'a sert tepki geldi. Yıldırım, "Kanıma dokunuyor." diye konuştu.

"SOYER'İ SAVUNANLAR ÜLKÜCÜ OLAMAZ"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ülkücülere işkence eden ve Merhum 'i idamla yargılayan Nurettin Soyer'i savunanların ülkücü olamayacağını söyledi.

"KANIMA DOKUNUYOR"
Yıldırım, milliyetçi olduğunu iddia eden CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer'le yanyana resim çektirmesinin kanına dokunduğunu söyleyerek Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

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