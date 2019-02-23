Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pentagon'daki temaslarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar şunları söyledi:

"Suriye'den çekilme sırasında herhangi bir otorite boşluğu bırakılmaması hususunu hatırlattık. FETÖ elebaşının ve örgütün diğer üyelerinin iadesi konusunu da gündeme getirdik. Önümüzdeki günlerde bunu yakından takip etmeye devam edeceğiz.

Münbiç Yol Haritası'ndaki gecikmenin önlenmesi, bunun bir an önce sonuçlandırılması konusunu kabul edip bu konuda çalışacaklarını belirttiler."