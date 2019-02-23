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  • 23.02.2019 10:41
  • Son Güncelleme: 23.02.2019 10:57

'dan elebaşının iadesiyle ilgili flaş açıklama

'daki temaslarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan , " elebaşının ve örgütün diğer üyelerinin iadesi konusunu da gündeme getirdik. Önümüzdeki günlerde bunu yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili flaş açıklama!

, 'daki temaslarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar şunları söyledi:

"'den çekilme sırasında herhangi bir otorite boşluğu bırakılmaması hususunu hatırlattık. elebaşının ve örgütün diğer üyelerinin iadesi konusunu da gündeme getirdik. Önümüzdeki günlerde bunu yakından takip etmeye devam edeceğiz.

Münbiç Yol Haritası'ndaki gecikmenin önlenmesi, bunun bir an önce sonuçlandırılması konusunu kabul edip bu konuda çalışacaklarını belirttiler."

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