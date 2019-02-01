CHP'de İzmir adayı olarak Merkez Yönetim Kuruluna sunulan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ismi onaylandı. CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'in "gurur duyuyorum" dediği babası Nurettin Soyer'in 12 Eylül darbe döneminin askeri savcısı olması ve özellikle milliyetçi kesim için işkence ve idamlarla anılan bir isim olması büyük tepki çekti.

İŞTE SKANDAL SAVUNMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir adayı Tunç Soyer'e babası üzerinden yöneltilen eleştirilere yönelik skandal savunma yaptı.

Bay Kemal, "Nurettin Soyer suçsuzdur. Nurettin Soyer iyi bir kamu görevlisidir. Nurettin Soyer başarılı bir hukukçudur. Babasının hiçbir suçu yok. Babası kamu görevlisi. Başarı bir hukukçu onun da altını çizelim" şeklinde skandal açıklamalara imza attı.

CHP ve İyi Parti'nin İzmir adayı Tunç Soyer'in babası Nurettin Tunç'un Alparslan Türkeş ve birçok ülkücünün idamını istediği iddianame ortaya çıkmıştı.

BABASI HAKKINDA VERİLEN SORUYA CEVAP VERMEKTEN KAÇINMIŞTI

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer FETÖ'yle işbirliği defalarca kanıtlanan FOX TV'ye konuk olduğu programda 12 Eylül darbe döneminin askeri savcısı olan babası Nurettin Soyer hakkında sorulan bir soruya cevap vermekten kaçınmıştı.

İYİ PARTİ OĞLUNU ADAY GÖSTERMİŞTİ

Ülkücülerin oylarını isteyen İyi Parti, Ülkücülerin liderini asmaya çalışan Soyer'in oğlunu geçtiğimiz günlerde aday göstermişti.

İDDİANAME ORTAYA ÇIKMIŞTI

İşkenceci babanın oğlu Tunç Soyer, CHP ile birlikte İyi Parti tarafından da kabul edildi. 31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimler'de ortak aday olarak gösterilen Soyer'in babasının Alparslan Türkeş için hazırladığı zulüm iddianemesinin kesitleri ortaya çıktı.

TÜRKEŞ'İ HAPSE ATTIRMIŞTI

Ülkücü kesimin efsane lideri Alparslan Türkeş'i hapse attıran 12 Eylül savcısının oğlu olan Tunç Soyer'i, MHP tabanından oy toplamak isteyen Meral Akşener'in aday olarak istemediği biliniyordu. Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer, 12 Eylül askeri darbesinden sonra MHP ve ülkücü kuruluşlar iddianamesini yazan ve Alparslan Türkeş'e idam isteyen askeri savcı olarak biliniyor.

OZAN ARİF'E İŞKENCE YAPMIŞ

12 Eylül döneminde Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'in işkencelerini şiirlerinde anlatan Ozan Arif, yaşadığı acı dolu anları şu dizelerle anlatmıştı, "Biri bu Soyer'de domuzun dölü!...Sesinden tanıdım değilim deli. Tenasül uzvuma ceryanlı teli takarak yaptı benim sorgumu.".