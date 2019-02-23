Hürriyet'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 657 sayfalık iddianamede, farklı ülkelerde yaşanan olayları organize ettikleri öne sürülen ve Sırp asıllı İvan Maroviç tarafından kurulan OTPOR/CANVAS (Direniş) eğitmenleri arasında irtibat olduğu iddia edildi.

KAHİRE'YE GİTTİLER

Maroviç'in 18-21 Haziran 2012 tarihleri arasında Türkiye'de bulunduğu, devam eden süreçte Mısır'da olduğu sırada Gezi Parkı eylemlerinde ön planda yer aldığı iddia edilen Memet Ali Alabora ve birlikte hareket ettiği kişilerin 7-15 Temmuz 2012 tarihleri arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de bulundukları belirtildi. Aynı zaman dilimi içerisinde Osman Kavala'nın, yaklaşık 25 günlük süreçte Belçika, Almanya, ABD'de ve sonrasında da yeniden Almanya'ya döndüğünün tespit edildiği ifade edildi.

SAVCIDAN OTPOR İDDİASI

İddianamede, "Şahısların Kahire'de bulundukları bu dönemde OTPOR yöneticisi İvan Marovic'ten halk ayaklanması ile ilgili eğitim aldıkları, yine Mehmet Osman Kavala'nın ise bahsi geçen seyahatleri ile kalkışma hareketinin bir başka ayağının koordinesi maksadıyla Belçika, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.