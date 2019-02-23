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  • Son Güncelleme: 23.02.2019 09:56

Kızıl Soros için müebbet istenen Gezi iddianamesinde çarpıcı OTPOR detayı

Soros’un ayağını oluşturan ve Gezi kalkışmasını organize ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan , , ve mimar ’nın da aralarında olduğu 16 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenen Gezi iddianamesinin detayları ortaya çıkmaya başladı.

Gezi iddianamesinde çarpıcı OTPOR detayı

Hürriyet'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 657 sayfalık iddianamede, farklı ülkelerde yaşanan olayları organize ettikleri öne sürülen ve Sırp asıllı İvan Maroviç tarafından kurulan OTPOR/CANVAS (Direniş) eğitmenleri arasında irtibat olduğu iddia edildi.

KAHİRE'YE GİTTİLER
Maroviç'in 18-21 Haziran 2012 tarihleri arasında 'de bulunduğu, devam eden süreçte 'da olduğu sırada Gezi Parkı eylemlerinde ön planda yer aldığı iddia edilen ve birlikte hareket ettiği kişilerin 7-15 Temmuz 2012 tarihleri arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de bulundukları belirtildi. Aynı zaman dilimi içerisinde 'nın, yaklaşık 25 günlük süreçte , , ABD'de ve sonrasında da yeniden Almanya'ya döndüğünün tespit edildiği ifade edildi.

SAVCIDAN OTPOR İDDİASI
İddianamede, "Şahısların Kahire'de bulundukları bu dönemde OTPOR yöneticisi İvan Marovic'ten halk ayaklanması ile ilgili eğitim aldıkları, yine Mehmet Osman Kavala'nın ise bahsi geçen seyahatleri ile kalkışma hareketinin bir başka ayağının koordinesi maksadıyla Belçika, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.

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