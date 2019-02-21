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  • Son Güncelleme: 21.02.2019 18:43

Başkan Erdoğan: tam bir zalimdir!

Başkan Erdoğan, 'da halka hitap etti. 'nin adayı olarak işkenceci 'in oğlu 'i göstermesine değinen Erdoğan "Nurettin Soyer ismini yolu Mamak'a düşenler iyi bilir. Tam bir zalimdir." dedi.


'da halka hitap eden Başkan Erdoğan, kaçak yapılanmadan tanzim satışlara, 31 Mart Yerel seçimlerinden 'Zillet İttifakı'na kadar birçok konuda kritik mesajlar verdi.

TAM BİR ZALİMDİR
'nin adayı 'in işkenceci babası hakkında konuşan Erdoğan, "CHP İzmir adayı, her şeyiyle babasına sahip çıkıyor. CHP'nin genel başkanı da başarılı bir hukukçu diyor. Halbuki ismini yolu Mamak'a düşen herkes bilir. Kendisi işkence tezgahları, hukuk katili iddianameleriyle tam bir zalimdir. Tencere yuvarlanmış, kapağı bulmuş dedikleri bu olsa gerek. 12 Eylül'ün zalim savcısının mirası bugün CHP'de vücut buluyor." dedi.

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