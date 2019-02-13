CHP'nin 31 Mart yerel seçimi için İzmir'e aday gösterdiği günden beri her gün yeni bir skandalı patlayan Tunç Soyer, bu kez de çok konuşulan ve özellikle milliyetçi tabanda büyük rahatsızlık yaratan işkenceci babası Nurettin Soyer'in uygulamalarını itiraf eder nitelikteki açıklamasıyla gündeme oturdu.

Kendisine yöneltilensorusunu yanıtlayan Soyer, işkenceci babasının, özellikle milliyetçi tabanda büyük rahatsızlık yaratan uygulamalarını inkar edemedi.Soyer,şeklindeki cevabıyla, 31 Mart seçim lerinde babası Nurettin Soyer'in " 12 Eylül performansının" değil, kendi performansının oylanacağını söyleyerek adeta işkenceleri itiraf etti.

FETÖ İLE İLİŞKİSİNİ KANITLARA RAĞMEN REDDETTİ!

Soyer, "​FETÖ ile ilgili şahsınıza yapılan eleştiriler ne kadar doğru?" sorusunu yanıtlarken de, onca kanıta rağmen yalana başvurdu. Daha önce sosyal medya hesabından, FETÖ'nün yapılanmalarına birçok destek paylaşımı yapan Soyer, tüm bunları inkar ederek soruya "Çok gayriciddi buluyorum. Bunun en çok iyi ve temiz insanları siyasetten uzaklaştıran sonuçlar doğurduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten böyle bir şeyin nasıl bir hayal ürünü olabileceğini bilmiyorum. Nasıl böyle bir şey söylenebiliyor inanın bilmiyorum." yanıtını verdi.



HDP'YE DESTEK ÜSTÜNE DESTEK

Tunç Soyer'in 25 HDP'li belediyeye kayyum atanmasının ardından yaptığı "Darbeye karşı asıl şimdi tankların üstüne çıkılmalı. Sur'a bizi almıyorlar, birşey yapamamak bizi kahrediyor. HDP'nin yanındayım" şeklindeki açıklamalarıyla teröre verdiği desteği gözler önüne sermişti.



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