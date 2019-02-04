CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer, bu akşam katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Soyer, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek işkenceci babası Nurettin Soyer'i savundu.

Soyer, yaptığı skandal açıklamada " Babamla ilgili, geçmişte yaptıklarıyla ilgili hiçbir cümle kurmadım. Babam Türk ordusunun şerefli bir subayıdır. Dedem Kuvayı Milliye'nin kahramanıdır. Onlarla gurur duyuyorum." dedi.İşkenceci babanın oğlu Tunç Soyer, CHP ile birlikte İyi Parti tarafından da kabul edildi. 31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimler'de ortak aday olarak gösterilen Soyer'in babasının Alparslan Türkeş için hazırladığı zulüm iddianemesinin kesitleri ortaya çıktı.

Ülkücü kesimin efsane lideri Alparslan Türkeş'i hapse attıran 12 Eylül savcısının oğlu olan Tunç Soyer'i, MHP tabanından oy toplamak isteyen Meral Akşener'in aday olarak istemediği biliniyordu. Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer, 12 Eylül askeri darbesinden sonra MHP ve ülkücü kuruluşlar iddianamesini yazan ve Alparslan Türkeş'e idam isteyen askeri savcı olarak biliniyor..12 Eylül döneminde Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'in işkencelerini şiirlerinde anlatan Ozan Arif, yaşadığı acı dolu anları şu dizelerle anlatmıştı, "Biri bu Soyer'de domuzun dölü!...Sesinden tanıdım değilim deli. Tenasül uzvuma ceryanlı teli takarak yaptı benim sorgumu."..