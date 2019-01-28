Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerin yer aldığı kitabın satışından büyük vurgun yaptı. Daha sonra kitabın özel baskısını çıkaran Yılmaz Özdil, tanesini 2 bin 500 liradan satarak büyük bir gelir elde etti.
İSTEYEN FOTOĞRAF ÇEKTİREBİLİYOR
Ancak 1881 adet basılan kitabı alamayan Kemalistler de düşünüldü. Kitabevinin Beşiktaş şubesinde sergilenen kitap, fanusa konuldu. İsteyenler kitabın başına geçerek, fotoğraf çekme şansına sahip olabiliyor.
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