Yılmaz Özdil'den özel satış!

Yazar Yılmaz Özdil'in kaleme aldığı Mustafa Kemal kitabının 1881 adet basılan koleksiyon eseri, Kırmızı Kedi Yayınevi'nde satışa çıktı. Saat 09.05'te arayan okurların 2 bin 500'er lira ödedikleri satış işlemleri saat 12.30'da bitti. Özdil de yayınevinin Beylikdüzü'nde bulunan merkezinden canlı yayında gelişmeleri takip etti. 'Mustafa Kemal' kitabının koleksiyon serisinden bir kitabı da kendisi satın aldı. Kitabın satışındanBazı uyanıklar kitabı 2 bin 500 liradan aldı. İnternette 50 bin liradan satışa çıkardı.Kitabın basımında "Munken Pure 120 gr/m2 kâğıt, cilt ve kutusunda ise Shantung-S cilt bezi, Gmund f-color glatt kâğıt ve özel olarak renklendirilmiş deri kullanıldığı" açıklandı.