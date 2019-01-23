Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in 1881 adet basılan ve 2500 liralık fiyatıyla Atatürk sömürüsü nedeniyle kamuoyunda büyük tepki çeken "Mustafa Kemal" kitabı bugün saat 09.05'te satışa sunuldu. Kitabın satışa çıkarılmasının ardından kitabın yayıncısı Kırmızı Kedi Yayınevi'nin sitesine girişte aksamalar yaşandı.

Tanesi 2500 liraya satılan kitap 4 saatte tükenirken, Özdil bu kitaptan 4 milyon 702 bin 500 TL'lik vurgun yaptı. Atatürk sömürüsü ile yapılan bu vurgun vatandaşların yanı sıra Atatürkçü kimliği ile öne çıkan birçok kişiyi de rahatsız etti.

Son olarak şarkıcı Gökhan Özoğuz da yapılan bu vurguna isyan ederek, Twitter hesabından Yılmaz Özdil'i eleştirdi. Özoğuz, "2500 tl ye kitap mı? Yok artık ne o sayfalar altın mı?" diyerek tepkisini gösterdi.

VURGUN ÇARKI

Özdil'in yaptığı vurgundan etkilenen bazı uyanıklar da fırsatçılığını konuşturdu. Kitabın 4 saatte tükenmesini fırsat bile bu kişiler, e-ticaret siteleri üzerinden vurgunun boyutunu büyüterek kapıyı 25 bin liradan açtı. Fiyatların 5 bin liraya kadar düştüğü görülürken yayınlanan bu ilanlar akıllara "Soygunun boyutunu büyütmek için kitaplar tükendi mi deniliyor?" sorusunu getirdi.

SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU

Yılmaz Özdil'in yazdığı ve özel basım bahanesiyle tanesini 2 bin 500 liradan sattığı Mustafa Kemal kitabı ile ilgili sosyal medyadaki tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Özdil'e bu vurgunu nedeniyle "Tokatçı" benzetmesi yapıldı.