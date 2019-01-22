Sözde muhaliflerin önde gelen isimlerinden olan Yılmaz Özdil, Atatürk sömürüsüne devam ediyor. Özdil'in çıkardığı Mustafa Kemal kitabının özel baskısı 2 bin 500 liradan satışa sunulurken, bu durum sosyal medyada büyük tepki çekti.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Çiftlik Bank vurgunuyla milyonları dolandıran 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın'a methiyeler düzen Yılmaz Özdil, "Ben aslında Tosun'u takdir ediyorum. Bak vallaha Uğur Abi. 35 yıllık gazeteciliğimde benim gelidiğim nokta yani Tosun'a para verebilecek, 1 milyar dolar verebilecek bir ahali varsa bunların parasını almak sevap zaten abi, almazsan günah" ifadesini kullanmıştı.

SOYGUNA SKANDAL SAVUNMA

Yılmaz Özdil, 2 bin 500 TL'ye satılacak olan "Mustafa Kemal" kitabının özel serisiyle ilgili bugün köşesinde skandal bir savunma yazısı yazarak, "Bu koleksiyon kitabı, elektrik faturası değil. doğalgaz faturası değil. Ödemek zorunda değilsin. Almaya mecbur değilsin" dedi.

Atatürk adını kullanarak simsarlık yapan Yılmaz Özdil, 2500 liraya kitap satmasını, " Prestij kitaplara bir kaç örnek vereyim. Otomobil efsanesi Ferrari'nin kitabı var, 30 bin lira. Moda ikonu Valentino'nun hayatını anlatan kitap var, 12 bin lira. Marilyn Monroe'yu anlatan kitap var, 6 bin lira. Osmanlı padişahı Üçüncü Selim tarafından saray mimarlığına atanan Antoine Ignace Melling'in gravürlerinden oluşan kitap var, sıkı durun, 70 bin lira! Piri Reis var, 2 bin 200 lira. Evliya Çelebi var, 2 bin lira. Mimar Sinan var, 3 bin lira. Bu kitap Sinan'ı istismar etmek için mi hazırlandı, yoksa Sinan'ı onurlandırmak için mi? Elbette onurlandırmak için hazırlandı. Kapadokya var, 4 bin 900 lira. Afrodisyas var, 5 bin 250 lira. Ephesos var, 5 bin 740 lira. İpek Yolu var, 7 bin lira. Anadolu Halıları var, 8 bin 400 lira. Şöyle bir incele, memleketle gurur duyarsın, öylesine muhteşem eserlerdir. Muhibbi Divanı var, 2 bin 400 lira. Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlıca'ya tercüme ettirilen Klaudios Ptolemaios var, coğrafya kitabı, 3 bin 500 lira. Osmanlı Sikkeleri var, 3 bin 870 lira. Osmanlı Sultanları var, 4 bin 900 lira. Osmanlı Tarihi var, 15 bin lira. Üçüncü Ahmet var mesela, 12 bin 500 lira." ifadeleriyle savundu.