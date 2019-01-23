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  • Son Güncelleme: 23.01.2019 10:02

, Atatürk kitabını 2 bin 500 TL'ye satışa çıkaran 'e isyan etti

Sözcü'nün Atatürk sömürücüsü yazarı 'in 2 bin 500 liraya satışa çıkan kitabına bir eleştiri de 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı lerinde 'ye destek veren şarkıcı 'dan geldi. Özoğuz, "2 bin 500 TL'ye kitap mı? Yok artık ne o sayfalar altın mı?" dedi. Ünlü oyuncu de tepki göstermişti.

Yılmaz Özdil'e isyan etti!

Atatürk tüccarı 'in 2 bin 500 liraya satışa çıkan kitabına bir eleştiri de 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı lerinde 'ye destek veren şarkıcı 'dan geldi. Özoğuz, "2 bin 500 TL'ye kitap mı? Yok artık ne o sayfalar altın mı?" diyerek tepki gösterdi.

"YOK ARTIK NE O SAYFALAR ALTIN MI?"
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından Yılmaz Özdil'i eleştirdi. Özoğuz, "2500 tl ye kitap mı? Yok artık ne o sayfalar altın mı?" diyerek tepkisini gösterdi.

Özoğuz şunları yazdı:

"2500 TL ye kitap mı? Yok artık ne o sayfalar altın mı? Yoo. Hmm ne peki ÖZEL SERİ hmmm bari Atatürk ile alakalı olmasaydı. Atatürk duysaydı önce kendi şiddetle karşı çıkardı. İdeolojisine ters bir durum. Ne tezat Ne abes!"

"Ben kendimce fikrimi hep söyleyeceğim. Taraf anlayışım körü körüne olmadığından doğru tınlayanı söyleyeceğim. Şimdi de başka troller coştu. Çok mu önemli? Yoo yoklar ki önemli olsunlar sadece kim olduğunuzu hepimiz biliyoruz demek için bir göz kırpmak istedim."

"Bu arada kitap ilk çıktığında seve seve aldım tabi ki fakat bu 2500 TL ye özel seri Atatürk kitabı hareketini yanlış bulduğumu söyleyebilmeliyim öyle değil mi? Her şeye rağmen Kırmızıkediyayınevi severek takip ettiğim bir kapı."

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