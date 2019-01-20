Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 20.01.2019 13:31
  • Son Güncelleme: 20.01.2019 13:37

Atatürk sömürüsüne devam ediyor! Kitabının fiyatı şoke etti

Sözde muhaliflerin önde gelen isimlerinden olan , Atatürk sömürüsüne devam ediyor. Özdil'in çıkardığı Mustafa Kemal kitabının özel baskısı 2 bin 500 liradan satışa sunulurken, bu durum sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yılmaz Özdil Atatürk sömürüsüne devam ediyor!

Kemalizm özde benimsemekten çok kaymağını yemekle meşgul olan kesim, aralıksız PR çalışmasını sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda çıkardığı Mustafa Kemal kitabıyla adından söz ettiren bu sefer de aynı kitabın özel baskısıyla raflardaki yerini alacak.

1881 adet çıkartılacak olan kitabın fiyatı dudak uçuklatıyor.

2 BİN 500 TL'YE SATILACAK
Özel baskı kitap Atatürk'ün hatırası adına 1881 adet basıldı. Özel deri ciltleme işlemleri ve farklı tekniklerin kullanıldığı belirtilen kitap 2 bin 500 TL'ye satışa sunulacak. Satışın duyurulmasının ardından Yılmaz Özdil ve yayınevine büyük tepki geldi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ
Yine Atatürk'ün hatırasına ithafen 23 Ocak saat 9'u 5 geçe satşıa sunulacak olan kitabın tanıtımı sosyal medyada büyük tepki gördü. yayınevine ve Özdil'e yönelik tepkilerini dile getiren sosyal medya kullanıcıları bu durumun Atatürk sömürüclüüğne gittiğini belirtti.

Tepkilerin büyük bir çoğunluğu da kitabın fiyatı üzerine oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriYılmaz Özdil Atatürk sömürüsüne devam ediyor! Kitabının fiyatı şoke etti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar