Kemalizm özde benimsemekten çok kaymağını yemekle meşgul olan kesim, aralıksız PR çalışmasını sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda çıkardığı Mustafa Kemal kitabıyla adından söz ettiren Yılmaz Özdil bu sefer de aynı kitabın özel baskısıyla raflardaki yerini alacak.

1881 adet çıkartılacak olan kitabın fiyatı dudak uçuklatıyor.

2 BİN 500 TL'YE SATILACAK

Özel baskı kitap Atatürk'ün hatırası adına 1881 adet basıldı. Özel deri ciltleme işlemleri ve farklı tekniklerin kullanıldığı belirtilen kitap 2 bin 500 TL'ye satışa sunulacak. Satışın duyurulmasının ardından Yılmaz Özdil ve yayınevine büyük tepki geldi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Yine Atatürk'ün hatırasına ithafen 23 Ocak saat 9'u 5 geçe satşıa sunulacak olan kitabın tanıtımı sosyal medyada büyük tepki gördü. yayınevine ve Özdil'e yönelik tepkilerini dile getiren sosyal medya kullanıcıları bu durumun Atatürk sömürüclüüğne gittiğini belirtti.

Tepkilerin büyük bir çoğunluğu da kitabın fiyatı üzerine oldu.