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  • Son Güncelleme: 20.01.2019 22:33

'den skandal açıklamalar! Dolandırıcı Tosun'a övgü yağdırdı!

"Atatürk" istismarını gelir kapısı haline getiren skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Çıkardığı kitaplarla Atatürk'ün adını kullanarak milletin duygularını sömüren Sözcü yazarı Özdil, dolandırıcı 'a methiyeler dizdi. Özdil yaptığı konuşmada açık açık, 'Milleti soymak sevap' dedi. Yılmaz Özdil'in skandal açıklamalarına tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte o anlar...


skandallarına bir yenisini daha ekledi. Çiftlik Bank vurgunuyla milyonları dolandıran 'Tosun' lakaplı 'a methiyeler düzen Yılmaz Özdil, "Ben aslında Tosun'u takdir ediyorum. Bak vallaha Uğur Abi. 35 yıllık gazeteciliğimde benim gelidiğim nokta yani Tosun'a para verebilecek, 1 milyar dolar verebilecek bir ahali varsa bunların parasını almak sevap zaten abi, almazsan günah" dedi.

"CHP'NİN TOSUN YILMAZ'I"

Yazdığı kitaplarla Atatürk istismarı yaparak insanların duygularını sömüren Yılmaz Özdil'e sosyal medyadan tepki yağdı. Sözcü Yazar'ı Özdil'in skandal açıklamalarına tepki olarak bir kullanıcı, "Bu da 'nin Tosun Yılmaz'ı Atatürk kitabı yazıp satıyor kerizlere" ifadelerini kullandı.



SON KİTABI 2 BİN 500 TL'YE SATILACAK

Kemalizm özde benimsemekten çok kaymağını yemekle meşgul olan kesim, aralıksız PR çalışmasını sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda çıkardığı kitabıyla adından söz ettiren Yılmaz Özdil bu sefer de aynı kitabın özel baskısıyla raflardaki yerini alacak.

1881 adet çıkartılacak olan kitabın fiyatı dudak uçuklatıyor.

Özel baskı kitap Atatürk'ün hatırası adına 1881 adet basıldı. Özel deri ciltleme işlemleri ve farklı tekniklerin kullanıldığı belirtilen kitap 2 bin 500 TL'ye satışa sunulacak. Satışın duyurulmasının ardından Yılmaz Özdil ve yayınevine büyük tepki geldi.

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