Yılmaz Özdil skandallarına bir yenisini daha ekledi. Çiftlik Bank vurgunuyla milyonları dolandıran 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın 'a methiyeler düzen Yılmaz Özdil, "Ben aslında Tosun'u takdir ediyorum. Bak vallaha Uğur Abi. 35 yıllık gazeteciliğimde benim gelidiğim nokta yani Tosun'a para verebilecek, 1 milyar dolar verebilecek bir ahali varsa bunların parasını almak sevap zaten abi, almazsan günah" dedi.Yazdığı kitaplarla Atatürk istismarı yaparak insanların duygularını sömüren Yılmaz Özdil'e sosyal medyadan tepki yağdı. Sözcü Yazar'ı Özdil'in skandal açıklamalarına tepki olarak bir kullanıcı, "Bu da CHP 'nin Tosun Yılmaz'ı Atatürk kitabı yazıp satıyor kerizlere" ifadelerini kullandı.

Kemalizm özde benimsemekten çok kaymağını yemekle meşgul olan kesim, aralıksız PR çalışmasını sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda çıkardığı Mustafa Kemal kitabıyla adından söz ettiren Yılmaz Özdil bu sefer de aynı kitabın özel baskısıyla raflardaki yerini alacak.





1881 adet çıkartılacak olan kitabın fiyatı dudak uçuklatıyor.



Özel baskı kitap Atatürk'ün hatırası adına 1881 adet basıldı. Özel deri ciltleme işlemleri ve farklı tekniklerin kullanıldığı belirtilen kitap 2 bin 500 TL'ye satışa sunulacak. Satışın duyurulmasının ardından Yılmaz Özdil ve yayınevine büyük tepki geldi.