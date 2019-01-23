Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.01.2019 09:49
  • Son Güncelleme: 23.01.2019 09:58

... 'nün yapılanması soruşturmasında flaş gelişme

... Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Türk Silahlı Kuvvetleri () yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınıp itirafçı olan şüphelilerin ifadeleriyle yeni isimlere ulaşıldı. FETÖ'cü askerlerden sorumlu "sivil imam" olduğu iddia edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılık düğmeye bastı! Operasyon başladı

gelişmesine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, 'nün yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hatlar üzerinden iletişim kurduğu gerekçesiyle daha önce gözaltına alınıp itirafçı olan şüphelilerden alınan ifade ve yapılan teşhis doğrultusunda, bu şahıslardan sorumlu yeni isimlere ulaşıldı.

Bu kapsamda, farklı meslek gruplarından olan ve "sivil imam" olduğu değerlendirilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca şüpheliler hakkında, savcılığın talebi üzerine arama ve el koyma kararı da alındı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli 2 ilde operasyon başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika... FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında flaş gelişme
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar