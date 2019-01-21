Geçtiğimiz aylarda yazdığı Mustafa Kemal isimli kitapla adından söz ettiren Yılmaz Özdil, bu kez de aynı kitabın özel baskısının fahiş fiyatla satışa sunulacak olmasıyla gündeme oturdu.

Atatürk'ü kullanarak halkın duygularını sömüren Özdil'e sosyal medyada büyük tepki yağarken, tanesi 2 bin 500 liradan satılacak olan 1881 adet kitaptan 4 milyon 702 bin lirayı cebe indireceğine dikkat çekildi.

ÇİFTLİKBANK DOLANDIRICISI TOSUN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER SÖYLEMİŞTİ

Daha önce Çiftlikbank isimli sistemle yüz binlerce insanın milyonlarını toplayan ve ortalıktan kaybolan Tosun lakaplı Mehmet Aydın'dan övgüyle bahseden Yılmaz Özdil, "Takdir ediyorum. Bunların parasını almak sevaptır." demişti. Özdil'in Atatürk'ü istismar ederek milyonları cukkalayacak olması "Tosun'un yolundan ilerliyor." yorumlarına neden oldu.

"BUNLARIN PARASINI ALMAK SEVAPTIR"

Özdil ÇiftlikBank hakkında şunları söylemişti:

"50 liraya inek sattı adam, insanları 1 milyar tokatladı gitti. Ben aslında Tosun'u takdir ediyorum. 35 yıllık gazeteciliğimde benim geldiğim nokta, Tosun'a 1 milyar dolar para verebilecek insan varsa bunların parasını almak sevaptır. Almazsan günah olur. Adam özetle 'Ben kerizim.' diyor. Tosun da o zaman ben alayım o paraları demiş. Tosun'a kadar ben en çok jet Fadıl'ı takdir ediyordum. Şimdi Tosun'u takdir ediyorum."

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Kitabın fiyatının yanı sıra her yönüyle Atatürk istismarının yapılması da tepki çekti. El ile ciltleneceği söylenen kitabın Atatürk'ün doğum tarihi olan 1881 yılından yola çıkılarak 1881 adet basılacağı açıklandı. Ayrıca kitabın Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te satışa çıkarılacağının açıklanması vatandaşları çileden çıkardı. Satışa çıkış için Atatürk'ün ölüm saatinin seçilmesi Yılmaz Özdil hayranları tarafından bile eleştirildi.

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