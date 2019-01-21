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  • 21.01.2019 11:49
  • Son Güncelleme: 21.01.2019 12:31

Dolandırıcı Tosun'u öven Atatürk'ün sırtından milyonlar kazanacak

Sözcü Gazetesi yazarı 'in yazdığı Mustafa Kemal kitabına yapılacak özel baskının tanesinin 2 bin 500 liradan satılacak olmasına sosyal medyada verilen tepkiler çığ gibi büyüdü. Daha önce sistemi ile yüz binlerce kişiyi dolandıran 'ı öven Özdil'e, "Tosun'un yolundan gidiyor" benzetmeleri yapıldı.

Yılmaz Özdil Atatürk'ün sırtından milyonlar kazanacak

Geçtiğimiz aylarda yazdığı Mustafa Kemal isimli kitapla adından söz ettiren , bu kez de aynı kitabın özel baskısının fahiş fiyatla satışa sunulacak olmasıyla gündeme oturdu.

Atatürk'ü kullanarak halkın duygularını sömüren Özdil'e sosyal medyada büyük tepki yağarken, tanesi 2 bin 500 liradan satılacak olan 1881 adet kitaptan 4 milyon 702 bin lirayı cebe indireceğine dikkat çekildi.

ÇİFTLİKBANK DOLANDIRICISI TOSUN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER SÖYLEMİŞTİ
Daha önce isimli sistemle yüz binlerce insanın milyonlarını toplayan ve ortalıktan kaybolan Tosun lakaplı 'dan övgüyle bahseden Yılmaz Özdil, "Takdir ediyorum. Bunların parasını almak sevaptır." demişti. Özdil'in Atatürk'ü istismar ederek milyonları cukkalayacak olması "Tosun'un yolundan ilerliyor." yorumlarına neden oldu.

"BUNLARIN PARASINI ALMAK SEVAPTIR"
Özdil ÇiftlikBank hakkında şunları söylemişti:
"50 liraya inek sattı adam, insanları 1 milyar tokatladı gitti. Ben aslında Tosun'u takdir ediyorum. 35 yıllık gazeteciliğimde benim geldiğim nokta, Tosun'a 1 milyar dolar para verebilecek insan varsa bunların parasını almak sevaptır. Almazsan günah olur. Adam özetle 'Ben kerizim.' diyor. Tosun da o zaman ben alayım o paraları demiş. Tosun'a kadar ben en çok jet Fadıl'ı takdir ediyordum. Şimdi Tosun'u takdir ediyorum."

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
Kitabın fiyatının yanı sıra her yönüyle Atatürk istismarının yapılması da tepki çekti. El ile ciltleneceği söylenen kitabın Atatürk'ün doğum tarihi olan 1881 yılından yola çıkılarak 1881 adet basılacağı açıklandı. Ayrıca kitabın Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te satışa çıkarılacağının açıklanması vatandaşları çileden çıkardı. Satışa çıkış için Atatürk'ün ölüm saatinin seçilmesi Yılmaz Özdil hayranları tarafından bile eleştirildi.

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI




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