Yeniasır gazetesinden Fatih Şendil'in haberine göre, İzmir'de 164 gündür kayıp olan Nursel Doğan (24) ve arkadaşı Deniz ismini kullanan kişinin cesetleri, katil zanlısı olarak tutuklanan Haydar Sırça'nın evinde aranıyor. İzmir polisi Dikili'den 8 Ağustos günü kaybolan kişileri bulmak için Sırça'nın Bergama'daki evinde iş makineleri ve uzman köpeklerle arama yaptı.

Müge Anlı'nın programına bağlanan bir görgü tanığının Haydar Sırça'nın, "İki kadını öldürerek evinin bahçesine gömdüğünü" söylediğini aktarmasının ardından polis, Haydar Sırça'nın Bergama Sağancı köyündeki evinde arama çalışması yaptı.

KÖPEKLERLE ARAMA YAPILDI

Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma ve arama kararı sonrası harekete geçen polis, Sağancı köyünde sabahın erken saatlerinde belediyeye ait iş makineleri ile ceset aramaya başladı. Bağ evinin bahçesindeki arazide arama yapan iş makinelerine, uzman kadavra köpeklerinden en tecrübelisi olan Bor da eşlik etti. Yapılan çalışmalar sonucunda Haydar Sırça'nın evinin ve su kuyusunun da bulunduğu bahçede cesetlere ulaşılamadı. Arazinin büyük olması sebebiyle çalışmalara bugün de devam edileceği olduğu öğrenildi. Doğan ve arkadaşından haber alamayan aileler de kazı çalışmalarından çıkacak sonucu bekliyor.

MERAL POLAT'TAN DA HALA HABER YOK

Öte yandan Adanalı Meral Polat'tan 66 gündür haber alınamıyor. 38 yaşındaki kadın, 18 Kasım'da İzmir'de yaşayan erkek arkadaşı Hüseyin Emiroğlu'nun yanına geldi, ardından kayıplara karıştı. Eşinden 12 yıl önce ayrılan Polat'ın cinayete kurban gittiğini ileri süren anne Fikriye Polat, kızını bulmak için İzmir'e geldi. 66 gündür yapılan aramalara rağmen kadının izine ulaşamadı.