31 Mart seçimlerine 2 ay kalmasına rağmen CHP, hem İzmir'de hem de İstanbul'un ilçelerinde adaylarını belirleyebilmiş değil. Partinin başarısından çok koltuk sevdasının ön plana çıktığı Cumhuriyet Halk Partisi'ne eleştiri, bu defa kendilerine yakın bir isimden geldi. AK Parti'nin politikalarını eleştirmeyi görev haline getirmesiyle bilinen FOX TV spikeri Fatih Portakal, dayanamayarak CHP'ye isyan etti. Portakal, "Siz kendi sorunlarınızı çözemiyorsunuz, nasıl ülkeyi yöneteceksiniz." dedi.

"SİZ ÜLKEYİ NASIL YÖNETECEKSİNİZ''

Fox Ana Haber'de Fatih Portakal, CHP'nin içindeki karışıklığı hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

"Parti kendini eleştirmiyor. İnsanlar böyle sizin partiniz hakkında konuşuyorsa, sizin yaptığınız bazı uygulamalar yanlıştır. İnsanların kafasında şu düşünce parlıyor; ana muhalefet partisisiniz, kendi içinizde böyle sorunlar yaşanırken, 3 gün sonra iktidara geldiğinizde ülkeyi nasıl yöneteceksiniz? Nasıl seçim kazanacaksınız? Bunu sorduğunuz zaman da parti yöneticisi, 'İnsanların değirmenine su taşımayalım' diyor. "