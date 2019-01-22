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  • 22.01.2019 10:13
  • Son Güncelleme: 22.01.2019 10:39

'dan 'ye çok sert eleştiri: Siz ülkeyi nasıl yöneteceksiniz?

spikeri , lere 2 ay kalmasına rağmen halen ve adaylarını açıklayamayan 'ye isyan etti. Portakal, "Siz kendi sorunlarınızı çözemiyorsunuz, nasıl ülkeyi yöneteceksiniz." diyerek sert çıktı.

31 Mart lerine 2 ay kalmasına rağmen , hem 'de hem de 'un ilçelerinde adaylarını belirleyebilmiş değil. Partinin başarısından çok koltuk sevdasının ön plana çıktığı Cumhuriyet Halk Partisi'ne eleştiri, bu defa kendilerine yakın bir isimden geldi. AK Parti'nin politikalarını eleştirmeyi görev haline getirmesiyle bilinen spikeri , dayanamayarak CHP'ye isyan etti. Portakal, "Siz kendi sorunlarınızı çözemiyorsunuz, nasıl ülkeyi yöneteceksiniz." dedi.

"SİZ ÜLKEYİ NASIL YÖNETECEKSİNİZ''

Fox Ana Haber'de Fatih Portakal, CHP'nin içindeki karışıklığı hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

"Parti kendini eleştirmiyor. İnsanlar böyle sizin partiniz hakkında konuşuyorsa, sizin yaptığınız bazı uygulamalar yanlıştır. İnsanların kafasında şu düşünce parlıyor; ana muhalefet partisisiniz, kendi içinizde böyle sorunlar yaşanırken, 3 gün sonra iktidara geldiğinizde ülkeyi nasıl yöneteceksiniz? Nasıl seçim kazanacaksınız? Bunu sorduğunuz zaman da parti yöneticisi, 'İnsanların değirmenine su taşımayalım' diyor. "

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