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  • 27.12.2018 17:20
  • Son Güncelleme: 27.12.2018 17:33

'ün cezası sonrası kendini böyle avuttu!

'daki eylemleri örnek göstererek halka ayaklanma çağrısı yapan ana haber spikeri , 'ün verdiği yayın durdurma cezasıyla ilgili kendine avutan açıklamalar yaptı.

, 'ın 'da hükümeti eden ''" eylemleriyle alakalı sözleri nedeniyle bültenine 3 kez, 'ye de Kasım ayı reklam gelirlerinin yüzde 3'ü oranında para cezası uygulamıştı.

Konuyla alakalı resmi Twitter hesabından açıklamada buluna Fatih Portakal, "Bilmiyorlar mı, hedefe koydukça, ceza verdikçe izlenirliğimizin arttığını!'' diye yazdı.

Fatih Portakal'ın attığı twit şöyle:

PORTAKAL HALKA AYAKLANMA ÇAĞRISI YAPTI
FOX Ana Haber Bülteni Suncusu Fatih Portakal, günler öncesinde Fransa'daki "Sarı Yelekliler" eylemlerini yorumlayarak "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle ları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz?" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN BÖYLE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: BU MİLLET ENSENİ PATLATIR
ise, ''Birileri çıkmış, portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir nedir. Sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni. Sokağa mı çağırıyorsun işte buyur.'' diyerek Fatih Portakal'a sert tepki göstermişti.

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