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  • Son Güncelleme: 11.12.2018 18:26

RTÜK için neden harekete geçmiyor?

Avrupa'daki sokak gösterilerini örnek vererek Türk halkını kışkırtan ve sokaklara çıkma çağrısında bulunan 'ın bu provokasyonuna RTÜK'ün sessiz kalması tepkilere yol açtı.

FOX Ana Haber'de Paris'teki protestoları ele alan , canlı yayında vatandaşlara "sokaklara çıkın" çağrısında bulunarak 'daki ateşi 'ye taşıma derdine düştü.Portakal'ın bu son provokasyonu bardağı taşıran son damla oldu. Daha önce de birçok kez halkı kışkırtan girişimlerde bulunan Fatih Portakal'a karşı RTÜK'ün sessiz kalması vatandaşların tepkisine yol açtı.

RTÜK NEDEN HAREKETE GEÇMİYOR?
Fatih Portakal'ın bu provokatif açıklamalarına ve yapılan binlerce şikayete rağmen RTÜK'ün olanlara hala sessiz kalması halkın tepkisine yol açtı. RTÜK binası önünde toplanan vatandaşlar "RTÜK neden hala harekete geçmiyor?" diyerek RTÜK'ü göreve çağırdı.


60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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