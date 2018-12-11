FOX Ana Haber'de Paris'teki protestoları ele alan Fatih Portakal , canlı yayında vatandaşlara "sokaklara çıkın" çağrısında bulunarak Fransa 'daki ateşi Türkiye 'ye taşıma derdine düştü.Portakal'ın bu son provokasyonu bardağı taşıran son damla oldu. Daha önce de birçok kez halkı kışkırtan girişimlerde bulunan Fatih Portakal'a karşı RTÜK'ün sessiz kalması vatandaşların tepkisine yol açtı.

RTÜK NEDEN HAREKETE GEÇMİYOR?

Fatih Portakal'ın bu provokatif açıklamalarına ve yapılan binlerce şikayete rağmen RTÜK'ün olanlara hala sessiz kalması halkın tepkisine yol açtı. RTÜK binası önünde toplanan vatandaşlar "RTÜK neden hala harekete geçmiyor?" diyerek RTÜK'ü göreve çağırdı.