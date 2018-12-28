Fatih Portakal'ın 10 Aralık 2018 tarihinde FOX TV ana haber bülteninde sarf ettiği sözlerin ardından "Suç işlemeye alenen tahrik" suçundan hakkında soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında program CD'sinin RTÜK'ten istendiği, farklı illerden gönderilen 16 şikayet dilekçelerinin de bu soruşturma dosyası ile birleştirildiği öğrenildi.

PORTAKAL HALKA AYAKLANMA ÇAĞRISI YAPTI

FOX Ana Haber Bülteni Sunucusu Fatih Portakal, günler öncesinde Fransa'daki "Sarı Yelekliler" eylemlerini yorumlayarak "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz?" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN BÖYLE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: BU MİLLET ENSENİ PATLATIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, ''Birileri çıkmış, portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir nedir. Sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni. Sokağa mı çağırıyorsun işte buyur.'' diyerek Fatih Portakal'a sert tepki göstermişti.