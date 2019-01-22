YSK Başkanı Güven'den son dakika açıklaması geldi. Güven "Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok." dedi.
KAYDI DONDURULAN SEÇMEN SAYISI
Güven, kaydı dondurulan seçmen sayısına ilişkin ise, "Seçmen kütüklerinde 100 yaş üzerinde 6 bin kişi görünce, şüphelendiğimiz kayıtları incelettik. Bu 6 bin kişi, ölü olanlar kayıttan düşüldü." ifadesini kullandı.
YSK Başkanı Güven, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Suriyeliler kesinlikle oy kullanamaz." dedi.
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