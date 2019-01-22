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  • Son Güncelleme: 22.01.2019 10:10

... 'dan kritik seçim açıklaması!

... Başkanı Güven, "Mükerrer seçmen de de hayali seçmen de yok." dedi. Güven, "Seçmen kütüklerinde 100 yaş üzerinde 6 bin kişi görünce, şüphelendiğimiz kayıtları incelettik. Bu 6 bin kişi, ölü olanlar kayıttan düşüldü." ifadesini kullandı.

YSK'dan sahte seçmen açıklaması!

Başkanı Güven'den açıklaması geldi. Güven "Mükerrer seçmen de de hayali seçmen de yok." dedi.

KAYDI DONDURULAN SEÇMEN SAYISI
Güven, kaydı dondurulan na ilişkin ise, "Seçmen kütüklerinde 100 yaş üzerinde 6 bin kişi görünce, şüphelendiğimiz kayıtları incelettik. Bu 6 bin kişi, ölü olanlar kayıttan düşüldü." ifadesini kullandı.

YSK Başkanı Güven, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Suriyeliler kesinlikle oy kullanamaz." dedi.

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