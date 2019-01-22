Bir Takvim 'Öykü'sü

3,5 yaşındaki, nadir görülen lösemihastalığına yakalandı.TAKVİM, günlerce Öykü'yü haberyaptı.Kader mahkumları da bu durumasessiz kalmadı.Cezaevindeki okurlarımız,TAKVİM,kader mahkumlarınınİyi haberkısa sürede geldi. Adalet Bakanlığıkayıtsız kalmadı.Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi B/12 koğuşunda yatan Erdal Tekin: Ben de iki çocuk babasıyım. Ben ve arkadaşlarım donör olmaya hazırız.Nazilli E Tİpi Kapalı Cezaevi B/8 koğuşunda yatan Oğuzhan Samancıoğlu: Ben ve koğuş arkadaşlarım hazırız. Aramızdan birisi Öykü'ye hayat olabilir.