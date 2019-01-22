Bir Takvim 'Öykü'sü

İzmir'de 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı, nadir görülen lösemi hastalığına yakalandı. Küçük kızın tek kurtuluşu ilik nakli olmasıydı. TAKVİM, günlerce Öykü'yü haber yaptı. Yurtiçi ve yurtdışında kan bağışı kampanyaları başladı. Kader mahkumları da bu duruma sessiz kalmadı. Gazetemize, ardı ardına mektuplar yolladı. Cezaevindeki okurlarımız, kan bağışı için hazır olduklarını ve Adalet Bakanlığı'ndan izin beklediklerini belirtti. TAKVİM, kader mahkumlarının bu çağrısını tüm Türkiye'ye iletti. İyi haber kısa sürede geldi. Adalet Bakanlığı kayıtsız kalmadı. Yetkililerin, cezaevlerinde kan bağışı yapılması için çalışmalara başladığı öğrenildi.
Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi B/12 koğuşunda yatan Erdal Tekin: Ben de iki çocuk babasıyım. Ben ve arkadaşlarım donör olmaya hazırız.
İstanbul Kartal H Tipi Cezaevi C/2 koğuşunda yatan Doğan Karan: Haberiniz için teşekkürler. Ben de minik kızımız için başvurumu yaptım.
Nazilli E Tİpi Kapalı Cezaevi B/8 koğuşunda yatan Oğuzhan Samancıoğlu: Ben ve koğuş arkadaşlarım hazırız. Aramızdan birisi Öykü'ye hayat olabilir.
Gaziantep L Tİpi Kapalı Cezaevi C/5 koğuşunda yatan İsa Kaplan: Öykü Arin'in durumunu topluma bildirdiğiniz için sağ olun. Hepimizin evlatları var.
Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi B/12 koğuşunda yatan Erdal Tekin: Ben de iki çocuk babasıyım. Ben ve arkadaşlarım donör olmaya hazırız.
İstanbul Kartal H Tipi Cezaevi C/2 koğuşunda yatan Doğan Karan: Haberiniz için teşekkürler. Ben de minik kızımız için başvurumu yaptım.
Nazilli E Tİpi Kapalı Cezaevi B/8 koğuşunda yatan Oğuzhan Samancıoğlu: Ben ve koğuş arkadaşlarım hazırız. Aramızdan birisi Öykü'ye hayat olabilir.
Gaziantep L Tİpi Kapalı Cezaevi C/5 koğuşunda yatan İsa Kaplan: Öykü Arin'in durumunu topluma bildirdiğiniz için sağ olun. Hepimizin evlatları var.
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