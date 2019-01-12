Bir iyilik 'Öykü'sü

Türkiye, lösemi hastası 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için kenetlendi. Antalya'da tedavi gören Öykü'nün iyileşmesinin tek yolu kök hücre nakliydi. Ailenin başlattığı yardım kampanyasına Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi. Hatta Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi 16'ncı koğuşta yatan Erol Aktaş isimli okuyucumuz da cezaevlerinde yatan mahkumların küçük kız için ilik bağışında bulunmak istediğini söyledi. İlik nakli olması için zamanla yarışan Öykü'ye bir destek de Almanya'da yaşayan gurbetçilerden geldi. 13 Ocak'ta Duisburg Grevenbroich Alevi Derneği, 18 Ocak'ta Duisburg Mehmet Akif Camisi ve 25 Ocak'ta Duisburg Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nde gönüllüler tarafından kampanya düzenleneceği belirtildi.
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