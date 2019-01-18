İy'ilik' koğuşu!

Tüm Türkiye'de lösemiye yakalanan 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için seferber oldu. Yurtiçi ve yurtdışında ilik kampanyası başlatıldı. İyilik hareketine kader mahkumları da sessiz kalmadı. İlk önce Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi 16'ncı Koğuşta yatan Erol Aktaş, Magazin Müdürümüz Özge Gürcan'a mektup yolladı. İkinci mektubunda ise kan bağışı kampanyasının tüm cezaevlerini kapsaması ve gerekli izinlerin verilmesi için Adalet Bakanlığı'na çağrı yaptı. Dün bir mektup daha gazetemize ulaştı. Mektubu yollayan kişi Çankırı E- Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C-13 Koğuşu'nda yatan Erkut Kınacı'ydı. Öykü Arin ve onun gibi ilik bekleyenlere yardımcı olmak istediklerini belirten Kınacı, mektubunda şu sözlere yer verdi: "Ben ve arkadaşlarım donör olmak için hazırız. Öykü kızımız ve onun gibi ilik nakli bekleyen tüm hastalarımız yaşasın. Bizler hiç umudumuzu kaybetmedik, onlar da kaybetmesin. Onların umudu olalım."
- Yaşam
- 18.01.2019
- Gazete
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