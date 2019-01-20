Türkiye, lösemiye yakalanan Öykü Arin Yazıcı için kenetlendi. TAKVİM, minik kızı yaşatmak için seferberlik ilan etti. İzmir'de 3.5 yaşındaki Öykü, 3 ay önce lösemiye yakalandığını öğrendi. Küçük çocuğun tek çaresi ise ilik nakliydi. Zaman aleyhine işledi. Doktorlar, "2 ay içinde ilik nakli olması şart" dedi.
Öykü için başlatılan kan bağışı kampanyaları sonuç vermedi. Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C-13 Koğuşu'nda yatan Erol Aktaş, iyilik için harekete geçti. Magazin Müdürümüz Özge Gürcan'a mektup gönderen Aktaş, "Koğuş arkadaşlarımızla donör olmak istiyoruz. Kan kamyasının bütün cezaevlerini kapsaması için de Adalet Bakanlığı'ndan izin bekliyoruz" dedi. İlk adımı atan Aktaş'ın çağrısına, Türkiye'nin dört bir yanındaki kader mahkumları ses verdi.
Gazetemize cezaevinden gelen "Biz de donör olmak istiyoruz" mektuplarının ardı arkası kesilmedi. Antalya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu D-1 Koğuşu'nda yatan Bilal Talay, "Biz de varız", Düzce T Tipi İnfaz Kurumu'ndaki hükümlüler Hasan Dal ve Ahmet Fidan ise "Bağışlarımızı bir an önce yapmak istiyoruz" dedi. Ferizli L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu F-2 Koğuşu'nda yatan Mehmet Ağbaba da arkadaşlarıyla gönüllü olduklarını bildirdi. Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi D-5 Koğuşu'ndan Şahin Çeçan, "Bizim Öykümüz" derken, Samsun T Tipi A-12 Koğuşu'ndan Selçuk Gür, Uğur Şen, Emirhan Öket ve diğerleri, "Öykü'ye umut olmak istiyoruz" dedi. Ve daha nice kader mahkumları donör olmak için hazır olduklarını söyledi. Kader mahkumlarının sesini duyuran TAKVİM, Öykü seferberliği ilan etti. Adalet Bakanlığı, donör olmak isteyen kader mahkumlarına ses verdi. Yetkililer, cezaevlerinden kan bağışı kampanyası başlatılması için gerekli çalışmaların yapılacağını müjdeledi.
TAKVİM ÖZEL / ÖZGE GÜRCAN
Öykü için başlatılan kan bağışı kampanyaları sonuç vermedi. Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C-13 Koğuşu'nda yatan Erol Aktaş, iyilik için harekete geçti. Magazin Müdürümüz Özge Gürcan'a mektup gönderen Aktaş, "Koğuş arkadaşlarımızla donör olmak istiyoruz. Kan kamyasının bütün cezaevlerini kapsaması için de Adalet Bakanlığı'ndan izin bekliyoruz" dedi. İlk adımı atan Aktaş'ın çağrısına, Türkiye'nin dört bir yanındaki kader mahkumları ses verdi.
Gazetemize cezaevinden gelen "Biz de donör olmak istiyoruz" mektuplarının ardı arkası kesilmedi. Antalya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu D-1 Koğuşu'nda yatan Bilal Talay, "Biz de varız", Düzce T Tipi İnfaz Kurumu'ndaki hükümlüler Hasan Dal ve Ahmet Fidan ise "Bağışlarımızı bir an önce yapmak istiyoruz" dedi. Ferizli L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu F-2 Koğuşu'nda yatan Mehmet Ağbaba da arkadaşlarıyla gönüllü olduklarını bildirdi. Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi D-5 Koğuşu'ndan Şahin Çeçan, "Bizim Öykümüz" derken, Samsun T Tipi A-12 Koğuşu'ndan Selçuk Gür, Uğur Şen, Emirhan Öket ve diğerleri, "Öykü'ye umut olmak istiyoruz" dedi. Ve daha nice kader mahkumları donör olmak için hazır olduklarını söyledi. Kader mahkumlarının sesini duyuran TAKVİM, Öykü seferberliği ilan etti. Adalet Bakanlığı, donör olmak isteyen kader mahkumlarına ses verdi. Yetkililer, cezaevlerinden kan bağışı kampanyası başlatılması için gerekli çalışmaların yapılacağını müjdeledi.
TAKVİM ÖZEL / ÖZGE GÜRCAN
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