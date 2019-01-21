Kader mahkumu Erol Aktaş, yaşaması ilik nakline bağlı olan Öykü için gazetemize mektup gönderdi. Cezaevlerinde kan kampanyası başlatılması için Adalet Bakanlığı’na seslendi. Türkiye’nin dört bir yanındaki hükümlüler de bu çağrıyı “Biz de varız” diyerek destekledi. Gazetemize gelen mektupların ardı arkası kesilmedi. Gözlerin çevrildiği yetkililer de müjdeyi verdi.