İzmirli Çağdaş ve Eylem Şen Yazıcı çiftinin 3.5 yaşındaki kızları Öykü Arin, bir süre önce lösemiye yakalandı. Küçük kız Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Dünyalar tatlısı yavrunun 2 ay içinde ilik nakli olması gerektiği açıklandı. İşte bu gelişmeden sonra Türkiye'nin dört bir yanında kampanya başlatıldı. Hatta mahkumlar bile kampanyaya katılmak için TAKVİM'e yüzlerce mektup yazdı. Öykü'yle ilgili bir çağrıyı da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tekrarladı.
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11. Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'da bulunan Pakdemirli, Öykü Arin'in annesi Eylem Yazıcı'yı aradı. Kendisinin de 2, 10 ve 12 yaşlarında çocukları olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Hem devlet olarak, hem de ben sosyal medya hesabımdan donör ve kan bağışı kampanyası konusunda çağrıda bulunacağım. Bizim yapacağımız ne olursa her zaman bizimle irtibat kurabilirsiniz" ifadesini kullandı. Pakdemirli, daha sonra Öykü Arin ve ailesine verdiği sözü yerine getirerek, sosyal medya hesabından video paylaştı. Bakan Pakdemirli, "Öykü ve onun gibi sağlığına kavuşmayı bekleyen binlerce yavrumuz için kan bağışında bulunalım, yavrularımıza umut ışığı olalım" şeklinde bir çağrı yaptı. İlik nakli bekleyen küçük kız için Almanya ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde doku tipleme kampanyaları düzenlenmiş ancak sonuç alınamamıştı.
Eylem yazıcı, kızı Öykü'nün kısa sürede ilik nakli olması gerektiğini açıkladı.
Bakan Bekir Pakdemirli, kampanya için tüm imkanların seferber edileceğini söyledi.
VİDEO YAYINLADI
11. Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'da bulunan Pakdemirli, Öykü Arin'in annesi Eylem Yazıcı'yı aradı. Kendisinin de 2, 10 ve 12 yaşlarında çocukları olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Hem devlet olarak, hem de ben sosyal medya hesabımdan donör ve kan bağışı kampanyası konusunda çağrıda bulunacağım. Bizim yapacağımız ne olursa her zaman bizimle irtibat kurabilirsiniz" ifadesini kullandı. Pakdemirli, daha sonra Öykü Arin ve ailesine verdiği sözü yerine getirerek, sosyal medya hesabından video paylaştı. Bakan Pakdemirli, "Öykü ve onun gibi sağlığına kavuşmayı bekleyen binlerce yavrumuz için kan bağışında bulunalım, yavrularımıza umut ışığı olalım" şeklinde bir çağrı yaptı. İlik nakli bekleyen küçük kız için Almanya ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde doku tipleme kampanyaları düzenlenmiş ancak sonuç alınamamıştı.
Eylem yazıcı, kızı Öykü'nün kısa sürede ilik nakli olması gerektiğini açıkladı.
Bakan Bekir Pakdemirli, kampanya için tüm imkanların seferber edileceğini söyledi.
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