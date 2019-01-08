Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 08.01.2019 12:26
  • Son Güncelleme: 08.01.2019 12:52

Başkan Erdoğan'dan başörtülü kadınlara hakaret eden 'a ağır eleştiri

Partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Başörtülü kadınlara 'a gidin demek faşistliğin en sefil halidir. Adı da sanatçıymış buyurun." diyerek 'a sert çıktı.

Başkan Erdoğan'dan Deniz Çakır'a ağır eleştiri

Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan 'dan, başörtülü kadınlara hakaret eden 'a ağır eleştiri geldi. Başkan Erdoğan, "Faşistliğin en sefil halidir. Adı da sanatçıymış buyurun." dedi.

FAŞİSTLİĞİN EN SEFİL HALİDİR

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasının o kısmı:

Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanı'nı bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır. Bu ülkede başörtülü hanımlara 'a gidin demek faşistliğin en sefil halidir. En son bir konserden çıkan başı açık örtülü kızlarımıza orada gelip bu şekilde sataşıp Suudi Arabistan'a gidin burada ne işin var diyenlerin halini düşünün adı da sanatçıymış. Dert başka ne derseniz deyin bu ülkede insanların yaşam biçimi ile uğraşan zihniyetidir. AK Parti tam aksine bu ülkede yaşam çeşitlerini garanti altına alan bir siyasi zihniyettir. Bu CHP zihniyeti inşallah önümüzdeki seçimlerde milletimizden hak ettiği dersi bir kez daha alacaktır.

DENİZ ÇAKIR BAŞÖRÜTÜLÜ KADINLARA HAKARET ETMİŞTİ

Zil zurna sarhoş haldeki Deniz Çakır, İstanbul'da bulunan bir AVM'de ortalığı birbirine kattı. Çakır oturduğu kafede yan masasında bulunan 6 başörtülü kadına, "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" diyerek sözlü tacizde bulundu. Kadınların izinsiz bir şekilde fotoğraflarını da çeken Çakır'a kafe personeli ve diğer müşteriler tepki gösterdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan'dan başörtülü kadınlara hakaret eden Deniz Çakır'a ağır eleştiri
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar