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  • 05.01.2019 14:30
  • Son Güncelleme: 05.01.2019 14:41

ayıbını kapatma derdine düştü

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul'daki bir 'nin kafesine zil zurna sarhoş halde giden , yan masasında bulunan 6 lü kadına, "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" diyerek sözlü tacizde bulundu. Deniz Çakır, başörtülü kadınları hedef alan sözleri tepki çekince ayıbını kapatma derdine düştü. Fan sayfalarından başörtülülerle çektirdiği selfieleri paylaştıran Deniz Çakır, "Başörtülü dostu" imajı çizmeye çalışıyor.

Başörtü ayıbını kapatma derdine düştü

'ın bir mekanda gördüğü 6 lü kadına "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" dediği ve mekandan kovulduğu iddia edilmişti. Yaşananların ortaya çıkmasının ardından büyük tepkiler alan Deniz Çakır, herhangi bir açıklama yapmayarak sessizliğini korusa da farklı alanlardan tepkileri geri çevirmenin yolunu arıyor.

BAŞÖRTÜLÜLERLE SELFİE POZU

Fan sayfalarından başörtülülerle çektirdiği selfieleri paylaştıran Deniz Çakır, "Başörtülü dostu" imajı çizmeye çalışıyor, yaşananların doğru olmadığını yazdırıyor.

Deniz Çakır daha önce de iddiaların gerçekleri yansıtmadığını menejerine açıklattırmıştı.

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