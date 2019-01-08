İstanbul'da gece etkili olan kar yağışı sonrası sabah saatlerinde caddede ilerleyen çok sayıda araç kaza yaptı. Kayan araçlardan biri, 5 katlı bir binanın bodrum katına uçtu.
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İstanbul'da gece etkili olan kar yağışı sonrası sabah saatlerinde caddede ilerleyen çok sayıda araç kaza yaptı. Kayan araçlardan biri, 5 katlı bir binanın bodrum katına uçtu.
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