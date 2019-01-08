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  • Son Güncelleme: 08.01.2019 12:40

'da cadde ne döndü! Araçlar bu hale geldi

Pendik'te buz tutan caddede çok sayıda araç kayarak yaptı. Araçlardan biri 5 katlı bir binanın bodrum katına uçtu. Kayan diğer araçlar ise park halindeki araçlara çarparak durabildi.

İstanbul'da gece etkili olan kar yağışı sonrası sabah saatlerinde caddede ilerleyen çok sayıda araç kaza yaptı. Kayan araçlardan biri, 5 katlı bir binanın bodrum katına uçtu.

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