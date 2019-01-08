Son dakika... ABD'den Ankara'daki kritik Suriye görüşmesiyle ilgili açıklama

İsrail'deki görüşmelerden sonra Türkiye'ye gelen Amerikalı heyette, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Brett McGurk'ün yerine Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey de bulunuyor.

GÖRÜŞME 2 SAAT 10 DAKİKA SÜRDÜ

Beyaz Saray Ulusal Danışmanı John Bolton ve ABD heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 2 saat 10 dakika sürdü.

Türkiye'ye gelen Amerikalı heyette, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Brett McGurk'ün yerine Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey de bulunuyor.

BEŞTEPE'DEKİ GÖRÜŞME SONRASI ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

ABD Ulusal Güvenlik Kurulu sözcüsü, Başkan Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Ankara'da Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'la Suriye'den çekilme konusunda çok verimli bir görüşme yaptığını söyledi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de, mevkidaşı Joseph Dunford ile bir araya gelecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, James Jeffrey, Joseph Dunford'dan oluşan heyeti makamında kabul edecek.



ABD heyeti, Suriye'den çekilme kararına ilişkin süreç ve esaslar hakkında Türkiye'yi bilgilendirecek. Bu çerçevede Türkiye'nin terör örgütü YPG'ye verilen silahların geri alınmasına yönelik beklentisi ve ABD askerlerinin çekildiği alanların rejim güçleri tarafından kontrol altına alınmaması konusunda hassasiyet dile getirilecek.

Görüşmelerde sadece Fırat'ın doğusu değil, DAEŞ'le mücadele de gündemde olacak.