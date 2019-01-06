Alkolü fazla kaçıran Deniz Çakır, geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki bir AVM'nin kafesinde oturan başörtülü altı genç kızın yanına gitti. "Ne işiniz var burada? Burası Arabistan mı?" dedi. Zil zurna sarhoş olan oyuncu arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirdi. Genç kızlar ise Çağlayan Adliyesi'ne giderek Deniz Çakır'ı şikayet etti.
- Saklambaç
- 06.01.2019
- Gazete
Deniz Çakır haddini aştı! Başörtülü kızlara hakaret eden Deniz Çakır'a soruşturma
Deniz Çakır, bir AVM’de başörtülü kızlarla karşılaştı. Ağır hakaretler ederek sataştı. Çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Mağdur genç kızlar ise soluğu adliyede aldı. Çirkin olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alkolü fazla kaçıran Deniz Çakır, geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki bir AVM'nin kafesinde oturan başörtülü altı genç kızın yanına gitti. "Ne işiniz var burada? Burası Arabistan mı?" dedi. Zil zurna sarhoş olan oyuncu arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirdi. Genç kızlar ise Çağlayan Adliyesi'ne giderek Deniz Çakır'ı şikayet etti.
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