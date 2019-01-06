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  • 06.01.2019 22:45
  • Son Güncelleme: 06.01.2019 22:48

'dan 'Zorunlu açıklama'

Alkolü fazla kaçıran , geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki bir 'nin kafesinde oturan başörtülü altı genç kıza sataştı. Hakkında soruşturma açılan Çakır, baskılara dayanamayınca su üstüne çıkmaya çalıştı. Deniz Çakır sosyal medya hesabından 'Zorunlu Açıklama' başlıklı bir yazı yayınladı.



Geçtiğimiz günlerde büyük bir skandala imza atan Deniz Çakır bir AVM'de başörtülü kızlara sataştı. Alkolü fazla kaçıran Çakır, kızlara hakaret etti. Deniz Çakır'ın bu küstah davranaşına tepkiler çığ gibi büyüyüdü. Baskılara dayanamayan Çakır bir mesaj yayımlayarak tabiri caizse üste çıkmaya çalıştı.

İşte Deniz Çakır'ın "Zorunlu Açıklama" başlığı altında yayımladığı o yazı...

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