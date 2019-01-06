Geçtiğimiz günlerde büyük bir skandala imza atan Deniz Çakır bir AVM'de başörtülü kızlara sataştı. Alkolü fazla kaçıran Çakır, kızlara hakaret etti. Deniz Çakır'ın bu küstah davranaşına tepkiler çığ gibi büyüyüdü. Baskılara dayanamayan Çakır bir mesaj yayımlayarak tabiri caizse üste çıkmaya çalıştı.
İşte Deniz Çakır'ın "Zorunlu Açıklama" başlığı altında yayımladığı o yazı...
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