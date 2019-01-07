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  • Son Güncelleme: 07.01.2019 21:44

Son dakika: Başkan Erdoğan ve 'dan kararlılık vurgusu

Başkan , Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. İki lider, Türkiye ve Venezuela arasındaki iş birliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürme kararlılıklarını vurguladı.

Erdoğan ve Maduro'dan kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ele alındı. İki lider, Türkiye ve arasındaki iş birliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürme kararlılıklarını vurguladı.

Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya 10 Ocak'ta gerçekleşecek yemin törenine davetinden dolayı teşekkür etti.
Program yoğunluğu nedeniyle davete icabet edemeyeceğini bildiren Erdoğan, yemin merasiminde Türkiye'yi temsil için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı görevlendirdiğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin, Venezuela'nın istikrar, huzur ve refahına önem verdiğini de kaydetti.

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