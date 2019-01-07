Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ele alındı. İki lider, Türkiye ve Venezuela arasındaki iş birliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürme kararlılıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya 10 Ocak'ta gerçekleşecek yemin törenine davetinden dolayı teşekkür etti.

Program yoğunluğu nedeniyle davete icabet edemeyeceğini bildiren Erdoğan, yemin merasiminde Türkiye'yi temsil için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı görevlendirdiğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin, Venezuela'nın istikrar, huzur ve refahına önem verdiğini de kaydetti.