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  • Son Güncelleme: 06.01.2019 22:14

Bakan Albayrak'ın 'nün suflörü 'e açtığı dava sonuçlandı

'nün MİT TIR'ları kumpasına ortak olan CHP İstanbul eski Milletvekili 'e bir şok daha! CHP'nin tutuklu PM Üyesi Eren Erdem'e Bakan 'ın şikayeti üzerine açılan dava sonuçlandı. Erdem'in 18 bin TL tazminat cezası ödemesine karar verildi.

FETÖ'nün suflörü Erdem'e bir şok daha!
'nün suflörü CHP'li hakkında, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dönem genel yayın yönetmenliğini yaptığı 'nde işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle dava açılmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen ve 22 yıla kadar hapsi istenen Eren Erdem'e bir şok daha geldi.

18 BİN TL TAZMİNAT CEZASI ÖDEYECEK

CHP'nin tutuklu Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem'e Hazine ve Maliye Bakanı 'ın şikayeti üzerine açılan dava sonuçlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Bakan Albayrak'a hakaret Erdem'in 18 bin TL tazminat cezası ödemesine hükmetti.



CEZAYI EREN ERDEM YEDİ SES FETÖ SAVUNUCUSU YARKADAŞ'TAN GELDİ!

FETÖ ve PKK'ya verdiği destekle bilinen eski CHP Milletvekili yine şaşırtmadı. Her zaman Türkiye düşmanlarının yanında yer alan Yarkadaş, terör destekçisi Erdem'e verilen cezayı kınadı. Yarkadaş sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Erdem'in hakaretlerinin fikir özgürlüğü olduğunu savundu.

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