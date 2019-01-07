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  • Son Güncelleme: 07.01.2019 21:49

'dan Arapça ayet ve "Allah" yazılı skandalı

, üzerinde Arapça ayet ve "Allah" yazılı banyo larını toplumundan gelen tepkiler üzerine satıştan kaldırdı

Amazon'dan Arapça ayet ve Allah yazılı paspas skandalı

Merkezi 'de bulunan e-ticaret sitesi , üzerinde Arapça ayet ve "Allah" yazılı banyo larını, ABD'deki toplumundan gelen tepkiler üzerine satıştan kaldırmak zorunda kaldı.

Amazon, üzerinde Arapça ayetler ve "Allah" yazılı banyo paspaslarını satışa sunmasının ardından ABD'deki Müslüman toplumundan büyük tepki aldı.

ABD'nin önde gelen Müslüman derneklerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) yaptığı açıklama üzerine Amazon söz konusu ürünleri satıştan kaldırdı.

Öte yandan söz konusu ürünlerin satışının durdurulması için Change.org'da başlatılan kampanyada yaklaşık 73 bin imza toplandı.

Amazon, 2016'da da Arapça Allah yazılı paspasları 'de satışa sunmasının ardından büyük eleştiri almıştı.

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