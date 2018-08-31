Eren Erdem ihanet belgelerini kimden aldığını itiraf etti

CHP eski Milletvekili Eren Erdem, FETÖ'cüler koordine ettiği MİT TIR'ları baskınıyla ilgili belgeleri kendisine CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın verdiğini savcılıkta da itiraf etti.

İstanbul Başsavcılığı, Erdem'in 22 Mayıs 2018 tarihinde bir televizyon programında "MİT TIR'ları belgelerini bana Bülent Tezcan verdi" şeklindeki açıklamaları üzerine soruşturma başlattı. Karşı Gazetesi çalışan ve yöneticilerine yönelik dava kapsamında tutuklanan Erdem, cezaevinden İstanbul Adliyesi'ne getirilerek 'tanık' sıfatıyla ifade verdi.

KARGOYLA GÖNDERDİ

Erdem, MİT TIR'ları görüntülerinin kendisine ulaşmasıyla ilgili şunları anlattı: "2014 yılında serbest gazeteci olarak çalıştığım dönemde, Bülent Tezcan, kamuoyunda 'MİT TIR'ları olarak bilinen olayla ilgili televizyonda basın açıklaması yapıyordu. TIR'larla ilgili belgelerin elinde olduğunu sallayarak göstermişti. Ben bu haberi izledikten sonra hemen Ankara'ya gittim. Tezcan ile CHP Genel Merkezi'ndeki odasında görüştüm. Israrla bu belgeleri istedim. Tezcan, bu belgeleri daha sonra kargo ile gönderdi."

GİZLİ İBARESİ VARDI

"Belgeleri gördüğümde hepsi kağıda basılmış evraklardı. Üzerlerinde gizli ibaresi vardı. Ben herhangi bir yerde bu evrakları paylaşmadım. Hiç kimseye vermedim. Daha sonra evrakları imha ettim. Sadece birkaç sayfası bende kaldı."

HAKİM UYARMIŞ

"Daha sonra mayıs ayında ismini vermek istemediğim bir hakim bana ulaştı. 'Seni MİT TIR'ları belgesini Fetullahçılardan aldı' diye tutuklayacaklar, bununla ilgili bir açıklama yapsan iyi olur' diyerek dostça bir telkinde bulundu. Ben de söz konusu konuşmayı gerçekleştirdim."