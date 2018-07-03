Mit TIR'ları davası, gizli belge yayınlama, Türkiye'nin sarin gazı kullandığı iddiası, Türkiye Daeş'e yardım ediyor iftirası, FETÖ bağlantıları, İran ajanlığı ve dolandırıcılık gibi birçok skandal ve vatana ihanet dolu suçlamalarla yargılanan Eren Erdem; FETÖ'nün kumpas tetikçiliğine soyunarak Türkiye Cumhuriyeti'ni MİT TIR'ları iftirasıyla uluslararası arenada karalamıştı.