Mit TIR'ları davası, gizli belge yayınlama, Türkiye'nin sarin gazı kullandığı iddiası, Türkiye Daeş'e yardım ediyor iftirası, FETÖ bağlantıları, İran ajanlığı ve dolandırıcılık gibi birçok skandal ve vatana ihanet dolu suçlamalarla yargılanan Eren Erdem; FETÖ'nün kumpas tetikçiliğine soyunarak Türkiye Cumhuriyeti'ni MİT TIR'ları iftirasıyla uluslararası arenada karalamıştı.
Eren Erdem FETÖ'nün MİT kumpasını böyle tetikledi!
FETÖ'nün MİT TIR'ları iftirasıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne kurulan kumpasın tetikçilerinden biri olan Eren Erdem, hain kumpası attığı tweet ve yabancı kanallara yaptığı açıklamalarla işte böyle tetikledi...
Mit TIR'ları davası, gizli belge yayınlama, Türkiye'nin sarin gazı kullandığı iddiası, Türkiye Daeş'e yardım ediyor iftirası, FETÖ bağlantıları, İran ajanlığı ve dolandırıcılık gibi birçok skandal ve vatana ihanet dolu suçlamalarla yargılanan Eren Erdem; FETÖ'nün kumpas tetikçiliğine soyunarak Türkiye Cumhuriyeti'ni MİT TIR'ları iftirasıyla uluslararası arenada karalamıştı.
Etiketler: Eren Erdem , Bülent Tezcan , Enis Berberoğlu , FETÖ , MİT , Medya Komisyonu , CHP , Kılıçdaroğlu , PKK
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