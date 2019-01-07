Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada, Eren Erdem'in tahliyesine hükmedildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, sanıkların mütalaaya karşı beyanlarının ardından, sanık ve avukatların talepleri alındı.

Taleplere ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Eren Erdem'in adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Heyet, adli kontrol kararı kapsamında, Erdem'in yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve hafta bir polis merkezine giderek imza atmasına hükmetti.

19 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Çağlayan'da bulunan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 12 sanıklı davada Eren Erdem, SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Duruşmada ayrıca biri tutuklu 4 sanık daha hazır bulundu. Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından söz alan duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", ve "Gizliligin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsi talep edildi.